Die marode Kreisstraße 4 zwischen Trulben und Kröppen soll ausgebaut werden. Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern wird deshalb in der kommenden Woche den Baugrund der Straße untersuchen. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 28. Februar. Die Arbeiten werden drei Tage dauern. In dieser Zeit muss der betroffene Streckenabschnitt aufgrund der beengten Verhältnisse voll gesperrt werden. Eine Umleitung über die L483 und L478 Kröppen-Vinningen-Trulben wird entsprechend ausgeschildert. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Arbeiten erst am 14. März beginnen.