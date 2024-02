Eine 71-jährige Frau hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof in Pirmasens versehentlich im Gleisbett geparkt. Wie die Bundespolizei angibt, kam es dabei zu keiner Beeinträchtigung des Bahnverkehrs und niemand wurde verletzt.

Die Dame war zuvor mit dem Zug in Pirmasens angekommen und hatte ihr Fahrzeug am Bahnhof abgestellt. Sie gab an, dass die Sicht beim Einsteigen durch beschlagene Scheiben behindert war. Während der Befragung durch die Beamten klagte sie über Unwohlsein, jedoch stellte der hinzugezogene Rettungswagen keine gesundheitlichen Probleme fest.

Die Autofahrerin konnte einen gültigen Führerschein vorweisen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Das Auto wurde anschließend aus dem Gleisbereich entfernt und sicher abgestellt. Die Polizei ermittelt derzeit noch den genauen Hergang des Vorfalls.