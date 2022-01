An den kommenden beiden Samstagen wird wieder ohne Termin in der Bruchwiesenhalle in Waldfischbach-Burgalben gegen Corona geimpft. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am 15. und am 22. Januar von 8 bis 16 Uhr wieder diese Möglichkeit. Bereits vergangenen Samstag erhielten im Impfzentrum auch Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren eine Booster-Impfung. Jetzt hat auch die Ständige Impfkommission (Stiko) die Booster-Impfung für Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen. Impfungen für alle sind ohne vorherige Terminabsprache bis 16 Uhr möglich.