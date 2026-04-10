Seit Monaten arbeiten die Stadtwerke am Hochbehälter Husterhöhe. Der riesige Wassertank bekommt eine neue Abdichtung und eine Photovoltaikanlage.

Ende 2025 hatten die Stadtwerke Pirmasens mit der Sanierung des Erdbehälters auf der Husterhöhe begonnen. Dabei wurde auch mit schwerem Gerät an der Erdabdeckung gearbeitet. Laut Kati Miersch, Sprecherin der Stadtwerke, war eine neue Abdichtung nötig, und im Zuge dessen sei gleich eine zusätzliche Wärmedämmung installiert worden. Das gesamte Erdreich auf der Oberseite habe dazu entfernt werden müssen.

Erdschicht nicht mehr erforderlich

Die Wärmedämmung habe künftig den Vorteil, dass die bisherige Erdüberdeckung entfallen könne. Zuvor war der Erdbehälter mit einer etwa einen Meter dicken Erdschicht bedeckt gewesen. Jetzt soll eine dünnere Kiesschicht als Schutzlage ausreichen.

Die Sanierung wird 250.000 Euro kosten. In dem Preis sei allerdings gleich eine Photovoltaikanlage enthalten, mit der die Stadtwerke künftig bis zu 25 Prozent des Strombedarfs des Hochbehälters decken wollen. Hauptsächlich wird der Strom für Pumpen benötigt. Die Photovoltaikanlage werde eine Leistung von 40 Kilowattpeak haben, teilte Miersch weiter mit.

Erster Behälter mit Photovoltaik steht auf dem Horeb

Der Husterhöhe-Hochbehälter wird dann der zweite in der Wasserversorgung der Stadt Pirmasens, der mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist, die einen großen Teil des benötigten Stroms produzieren kann. Der Wasserbehälter Horeb hat schon eine Anlage mit einer Leistung von 99 Kilowattpeak. Dort verbrauchen die Pumpen 35.000 Kilowattstunden Strom im Jahr, die komplett mit der Photovoltaikanlage produziert werden könnten. Die Anlage auf dem Horeb hat noch einen Stromspeicher mit einer Kapazität von 66 Kilowattstunden, um ein Maximum an Eigenverbrauch zu ermöglichen.