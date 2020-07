Eine massive Holztischplatte am Aussichtspunkt Wetterfähnchen in Waldfischbach-Burgalben (oberhalb der Straße Am Sonnenhang) wurde am Dienstag angezündet. Laut Polizei hat eine Gruppe junger Erwachsener auf dem Tisch ein Feuer gemacht. Fotos davon posteten sie in sozialen Medien. Da die Verantwortlichen auf den Bildern zu erkennen sind, weiß die Polizei, wo sie suchen muss. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. In der Vergangenheit wurde der Aussichtspunkt Wetterfähnchen der Polizei zufolge mehrfach vermüllt hinterlassen. Zeugen des Feuers am Dienstag sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06333/9270.