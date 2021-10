Erneut gab es einen Sportheim-Einbruch. Am Sonntagfrüh zwischen 4 und 10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in das Sportheim des SV Herschberg ein. Um in das Gebäude zu kommen, schlugen sie laut Polizei mit einer Sitzbank eine Scheibe im Eingangsbereich ein. Neben einer Musikanlage wurde ein Gastro-Spülbecken sowie ein Durchlauferhitzer entwendet. Außerdem zerbrachen die Täter etliche Glasflaschen im Sportheim und setzten dieses teilweise unter Wasser, als sie beim Herausreißen des Spülbeckens die Wasserleitungen beschädigten. Am Vorabend fand in dem Sportheim eine Geburtstagsfeier statt. Vor Ort belassene Geschenke des Geburtstagskindes fielen den Tätern ebenfalls in die Hände. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 6500 Euro belaufen. In den vergangenen Wochen waren mehrere Sportheime Ziel von Einbrechern, unter anderem war im Herschberger Sportheim ein Zigarettenautomat gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 06333 9270.