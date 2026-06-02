Hitzewellen treten infolge des Klimawandels häufiger und intensiver auf und belasten die Gesundheit. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Erkrankte, Säuglinge, Kleinkinder und weitere empfindliche Gruppen. Der bundesweite Hitzeaktionstag macht auf die Risiken aufmerksam und zeigt praktische Schutzmöglichkeiten im Alltag.

Das Gesundheitsamt Südwestpfalz – zuständig für den Landkreis sowie die kreisfreien Städte Pirmasens und Zweibrücken – beteiligt sich am Hitzeaktionstag, der am Donnerstag, 11. Juni, stattfindet. Es erweitert die Aktion zu einer „kleinen Hitzeaktionswoche“ vom Dienstag, 9. Juni, bis Donnerstag, 11. Juni. Gemeinsam mit dem Klimaschutzmanagement des Landkreises ist das Amt an drei Standorten mit einem Infostand vertreten.

Erfrischungskarte soll kühle Orte ausweisen

Vor Ort erhalten Bürger Informationen zu klimatischen Veränderungen in der Südwestpfalz, den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze und wirksamen Vorbeugungsmaßnahmen. Dazu zählen alltagstaugliche Tipps – etwa zum Umgang mit Medikamenten bei hohen Temperaturen – sowie konkrete Empfehlungen für besonders heiße Tage, etwa zu effektivem Lüften und klimaresilienter Gartengestaltung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Quiz rund um Hitze und Gesundheit lädt zum Mitmachen ein. Zudem wird die bestehende Erfrischungskarte, die kühle Orte in der Region verzeichnet, gemeinsam mit Interessierten ergänzt.

Termine

• Dienstag, 9. Juni, 10 bis 12 Uhr: Löwengasse in Zweibrücken (in Kooperation mit dem Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement der Stadt Zweibrücken)

• Mittwoch, 10. Juni, 10 bis 12 Uhr: Wochenmarkt in Dahn

• Donnerstag, 11. Juni, 10 bis 12 Uhr: Wochenmarkt in Pirmasens

Weitere Informationen zu Hitze und Gesundheit sind auf der Internetseite des Landkreises Südwestpfalz im Hitzeportal zu finden. Dort steht auch die Erfrischungskarte bereit.