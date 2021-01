Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken hat Klarheit für den rechten Rückraum: Die beiden Linkshänder Niklas Bayer und Tom Ihl haben ihre Verträge um je zwei weitere Jahre verlängert.

Beide sind überzeugt davon, dass sich der SV 64 in der Dritten Liga etablieren wird. Dazu wollen sie auch ihren Teil beitragen, sind sich die beiden 22-Jährigen einig.

In der SV-Mannschaft ist Niklas Bayer, der aus Herschberg stammt und seit der C-Jugend für den SV spielt, fast schon etabliert. Bereits als 17-Jähriger gab er sein Drittliga-Debüt. Der Techniker mit dem feinen Händchen, der als B-Junior im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hatte, gehörte bereits zu dem Drittliga-Team, das am letzten Spieltag der Saison 2015/16 mit einem inzwischen legendären Auswärtssieg in Pfullingen den damals sensationellen Klassenverbleib sicherte. Drei Tore hatte Bayer zum Sieg in Pfullingen beigesteuert.