Die Trendwende für das Football-Team des FK Pirmasens blieb aus, obwohl ein Spieler gleich drei Touchdowns machte.

Das Heimspiel gegen die Rüsselsheim Crusaders sollte den ersehnten ersten Sieg im vierten Regionalliga-Saisonspiel für die Pirmasens Praetorians bringen. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, sehen wir uns auf Augenhöhe“, hatte der Football-Abteilungsleiter des FK Pirmasens, Christopher Schwarz, vor der Partie gesagt. Doch die Realität im Stadion Spesbach sah anders aus. Die Prätorianer kassierten eine satte 28:61-Niederlage.

In der ersten Halbzeit konnten sie die Führung der Hessen noch fast egalisieren, als sie früh im zweiten Viertel auf 6:7 herankamen. Zwei Rüsselsheimer Touchdowns später ging es mit einem 6:21 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Rüsselsheim zweimal nach, sodass es Mitte des dritten Viertels 6:35 stand.

Drei Touchdowns von Coates

Erneut war es die Abwehr der Pirmasenser, die ihrem Team keine Chance gab. Lediglich beim unglücklichen 27:31 gegen Wetzlar hatte die Verteidigung der Prätorianer den Gegner unter 40 Punkten gehalten. Der Angriff der FKP-Footballer bot dagegen wieder eine gute Vorstellung und erzielte vier Touchdowns, drei davon durch Rodney Coates, der zehn Pässe für ganz starke 177 Yards erzielte. Den anderen Pirmasenser Touchdown erzielte Trey Richardson mit einem 65-Yard-Lauf. Neben den Praetorians sind in der Regionalliga Mitte nur noch die Kassel Titans sieglos. Nächsten Samstag reisen die FKP-Footballer zu Tabellenführer Fulda Saints, der bisher im Schnitt 52 Punkte pro Partie erzielt hat.