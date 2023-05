Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hauptausschuss hat mehrheitlich zugestimmt, nun hat der Stadtrat zu entscheiden: Die Kirchberg-Realschule plus soll ab dem nächsten Schuljahr Käthe-Dassler-Realschule plus heißen. Frank Eschrich (Linke) findet das untragbar, was ihm im Hauptausschuss mehrfach Kritik einbrachte.

Nach der Diskussion im Schulträgerausschuss vergangene Woche begründete Schulleiterin Jeanette Kriwy erneut, weshalb die Schule sich für Käthe Dassler als Namensgeberin entschieden