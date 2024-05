In Dörfern mit Mehrheitswahl gibt es keine oder höchstens eine Wahlliste mit Kandidaten. Die Wähler können einfach Namen auf den Wahlzettel schreiben.

Oft gibt es aber zur Orientierung eine unverbindliche Liste, wer Interesse hat, im Rat mitzuarbeiten. Die Wähler können aber auch hierbei Namen aufschreiben, die nicht auf diesen Listen stehen. So kann auch jemand in den Rat gewählt werden, obwohl er das nicht möchte. Lehnt er das Mandat ab, rücken die Nächstplatzierten nach. Nachrücker wird es auch dort geben, wo der Bürgermeister in den Rat gewählt wurde, da er dann seinen Sitz abgeben muss. Der Bürgermeister muss kein Ratsmitglied sein. Bürgermeister werden kann jeder, der im Dorf wohnt, aus Deutschland oder einem anderen EU-Land kommt und mindestens 23 Jahre alt ist. Der Bürgermeister darf nicht bei der Gemeinde oder Verbandsgemeinde arbeiten. Es gilt eine Ausnahme: Er darf Verbandsbürgermeister sein.

Gemeinderat Biedershausen: 6 Sitze

Christian Bühler (69 Stimmen)

Thomas Büffel (62)

Christian Lauer (62)

Martin Lang (47)

Ingrid Sefrin (39)

Gerhard Süs (37)

Gemeinderat Bottenbach: 12 Sitze

Timo Zander (234)

Alexander Kölsch (219)

Beate Schnur (212)

Thomas Schweitzer (194)

Manuela Scholl (187)

Sandro Reiser (177)

Dieter Metz (176)

Günter Rabung (168)

Eva-Maria Meyer (166)

Marco Schnurr (165)

Udo Weber (151)

Iris Lang (136)

Gemeinderat Dietrichingen: 8 Sitze

Ruth Stegner (105)

Ulrike Vogelgesang (104)

Michaela Rücker (92)

Frank Freyer (87)

Gunter Stegner (80)

Wilfried Wolf (78)

Thomas Klein (77)

Björn Bernhard (74)

Nachrücker für Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang: Stefan Fritzenwanker (59 Stimmen)

Gemeinderat Großsteinhausen: 12 Sitze

Berthold Lauer (158)

Gerd Schnöder (109)

Volker Schmitt (97)

Thomas Pfeifer (82)

Peter Klein (80)

Karl Baque (77)

Hartmuth Marburger (77)

Rudolf Schwarz (72)

Gerhard Maske (70)

Harald Clauer (69)

Philipp Ziel (69)

Lothar Ziel (66)

Nachrücker für Bürgermeister Volker Schmitt: Peter Lauer (56 Stimmen)

Gemeinderate Hettenhausen: 6 Sitze