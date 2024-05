Der Südzucker-Konzern beschäftigt sowohl am Konzernsitz in Mannheim als auch im Pfälzer Werk in Neu-Offstein deutlich mehr Mitarbeiter als ein Jahr zuvor.

Wie der Konzern am Donnerstag bei der Bilanzvorlage mitteilte, stieg die Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag am 29. Februar in Neu-Offstein auf 682 (Vorjahr: 644), am Konzernsitz in Mannheim auf 628 (Vorjahr: 567). Konzernweit beschäftigt das Unternehmen 19.204 (Vorjahr: 18.341) Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 stieg das operative Konzernergebnis deutlich auf 947 (Vorjahr: 704) Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 erwartet der Konzern allerdings vor allem wegen gestiegener Kosten einen Rückgang des operativen Konzernergebnisses auf einen Wert zwischen 500 und 600 Millionen Euro.