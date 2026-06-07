Das Hauensteiner Hallenbad wird auch in diesem Jahr eine längere Sommerpause machen. Grund ist der Austausch der Regeltechnik.

Die nächsten Arbeiten zur Sanierung des Hallenbads an der Hauensteiner Mariengrundschule stehen an. Die in die Jahre gekommene Mess-, Regel- und Dosieranlage wird ersetzt. Sie dient zur Messung des Schwimmbadwassers und steuert die Dosierung von Wasserzusätzen wie Chlor und Desinfektionsmittel. Der Verbandsgemeinderat hat sich jetzt für die Anschaffung eines Standgeräts entschieden, das alle notwendigen Prozesse – Dosierung und Vermischung – eigenständig übernimmt. Die Anlage kostet rund 22.000 Euro. Nicht im Angebot enthalten sind die erforderlichen Kernbohrungen für zwei notwendige Messpunkte sowie die Verrohrung zu diesen Messstellen. Bislang verfügt das Hallenbad lediglich über einen Messpunkt.

Dach über dem Dach

Auch die Entscheidung darüber, wie das Flachdach das Bades künftig aussehen soll, ist getroffen worden. Es bleibt einschließlich der Lichtkuppeln erhalten. Es ist geplant, über dem bestehenden Flachdach ein separates Pultdach zu errichten, das mit Trapezblechen eingedeckt wird. Die Tragkonstruktion aus Holz soll an der Außenwand der Turnhalle befestigt werden, sodass ein Dach über dem Schwimmbaddach entsteht. Eine Schätzung geht von Kosten bis zu 40.000 Euro aus, eine Förderung in Höhe von 28.000 Euro aus Mitteln des Ganztagsförderungsgesetzes ist dafür in Aussicht gestellt.

Das Hauensteiner Hallenbad ist in der Regel zwischen den Herbst und den Osterferien geöffnet. Wegen der Sanierungsarbeiten wird davon abgewichen. Das Bad öffnet erst im Januar wieder seine Pforten für Schwimmer.

Fünf Jahre Eintritt frei

Die Sanierung des Hallenbades wird mit 420.000 Euro aus dem Landesprogramm „Regional, Zukunft, Nachhaltig“ gefördert. Voraussetzung für die RZN-Förderung war, dass im Badebetrieb keine Einnahmen erzielt werden. Deshalb ist der Besuch des Hallenbads in einem Zeitraum von fünf Jahren kostenlos.

Das Bad nutzt die Mariengrundschule für den Schwimmunterricht, das DLRG erteilt dort Schwimmkurse und bildet Rettungsschwimmer aus, der Turnverein bietet Kurse an. Außerdem gibt es öffentliche Schwimmzeiten.