Seit kurz nach 8 Uhr steht es fest: Die Koalition aus CDU, FWG und Grünen hat im neu gewählten Kreistag Südwestpfalz weiterhin eine Mehrheit, wenn auch nur ein ganz knappe. Im 42 Mitglieder zählenden Kreisparlament verfügt sie über 22 Sitze. Während die CDU (14 Sitze) und die FWG (5) ihr Ergebnis von 2019 halten konnten, büßten die Grünen ein Mandat ein, sie haben jetzt noch drei Sitze. Das Ergebnis der Kreistagswahl steht erst seit Dienstagmorgen fest, weil ein besonders großer Wahlbezirk zwar am Montag ausgezählt worden war, die Ergebnisse aber erst am Dienstagmorgen erfasst wurden. Am Montag war lange fraglich, ob die Koalition nach der Wahl noch über eine Mehrheit verfügen würde, weil die Grünen im Vergleich zu 2019 fast vier Prozentpunkte eingebüßt hatten. Erst die Stimmen aus der Verbandsgemeinde Hauenstein, einer Grünen-Hochburg, sorgten dafür, dass die Grünen ein drittes Mandat in Reichweite hatten. Daran änderten auch die Ergebnisse aus Heltersberg nichts, die erst am Morgen erfasst worden waren. Die AfD, die um 4,7 Prozent zugelegt hat (15,8 Prozent), verpasste dadurch ihr siebtes Mandat. Sie verfügt im neuen Kreistag über sechs Sitze. 2019 war sie mit fünf Räten erstmals in den Kreistag eingezogen, zwei Mitglieder hatten dann aber die Fraktion verlassen. Einer der Abtrünnigen (beziehungsweise dessen Nachrückerin) kehrte in die AfD-Fraktion zurück, die dann vier Sitze hatte. Erstmals im Kreistag vertreten ist das Bündnis Sahra Wagenknecht, das drei Sitze gewann.

Mehr zur Wahl

