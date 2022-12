Seit mehr als 50 Jahren ist der Rieschweilerer Kurt Gaffga Zentralheizungs- und Lüftungsbauer. Am 1. August 1972 startete er mit dem Beginn seiner Ausbildung ins Berufsleben. Am Mittwoch wurde er bei der Weihnachtsfeier seines Arbeitgebers Deffland & Merck von der Installateur- und Heizungsbauer-Innung Westpfalz für 50-jährige Tätigkeit im Handwerk und „sehr gute handwerkliche Leistungen“, so der Text der von Innungsobermeister Jörg Jochum überreichten Urkunde, ausgezeichnet.

Der 65-Jährige steht auch als Rentner noch im Rahmen eines Minjobs dem Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite. „Wir haben Anlagen zu betreuen, die sind zum Teil älter als unsere Mitarbeiter, da ist die Erfahrung eines solchen Mannes unersetzlich, der kennt sie alle“, würdigte Geschäftsführer Michael Deffland den Stellenwert Gaffgas.

Mit dem Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer der Pfalz anlässlich ihres 25-jährigen Meisterjubiläums wurden die Gas- und Wasserinstallateurmeister Michael Steck und Matthias Schneider sowie der Elektroinstallateurmeister Werner Köhne ausgezeichnet.