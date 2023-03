Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In vier Wochen ist Weihnachten. Bis dahin hat Regionalligist FK Pirmasens noch vier Partien zu bestreiten. In vier Wochen feiert Luka Dimitrijevic seinen 25. Geburtstag. Bis dahin hofft der Saarpfälzer auf möglichst viele Zähler. Zurzeit ist der Flügelstürmer Mann der Stunde beim FKP – und setzt auf einen Sieg am Samstag (14 Uhr) beim Bahlinger SC.

Vor zwei Wochen war er – neben Jan Schulz – einer von zwei Matchwinnern in Mainz. Vorm 1:0-Sieg bei Schott hatte er bereits das Tor zum 1:1 gegen die Null-Fünfer beigesteuert.