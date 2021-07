Unverhoffter Geldsegen: Der Konzern Google sowie ein Mitarbeiter des Software-Giganten haben der Stadt Pirmasens zusammen 16.000 Euro gespendet. Die Summe kommt jeweils zur Hälfte dem Stadtjugendring und dem Stadtsportverband in Pirmasens zugute.

Spender ist selbst dreifacher Vater

Angestoßen hat das Ganze ein 48-jähriger Informatiker aus dem Landkreis. Der gebürtige Pirmasenser, der namentlich nicht genannt werden möchte, ist leitender Software-Ingenieur für das Cloud-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das berichtet die Stadtverwaltung. Sie zitiert den Mann: „Ich möchte den Wiederaufbau sportlicher Aktivitäten nach dem langen Lockdown für Kinder und Jugendliche fördern. Als Vater dreier Kinder liegt mir persönlich sehr viel daran. Ich bin mir sicher, dass Stadtjugendring und Stadtsportverband das Geld zielführend einsetzen werden, und freue mich auf die Ergebnisse.“ Bereits 2020 hatte der Mann der Pirmasenser Tafel über seinen Arbeitgeber 9000 Euro zukommen lassen. Die Stadt kündigt an, die neuerliche Spende werde „vollumfänglich in die Nachwuchsarbeit unserer Vereine fließen“.