An zwei Schulen im Stadtgebiet haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Schäden hinterlassen: An der Landgraf-Ludwig-Realschule plus und an der Grundschule Husterhöhe, wie die Polizei mitteilt. Demnach haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 6.35 Uhr, sieben Fenster der Landgraf-Ludwig-Realschule plus in der Alleestraße im Bereich des Schulhofs beschädigt. Die Scheiben seien vermutlich durch Steinwürfe getroffen worden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Glaselement im Hinterhof der Grundschule in der Husterhöhstraße wurde im Zeitraum vom Freitag, 17. Mai, bis zum Donnerstag, 23. Mai, beschädigt. Hier beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf circa 300 Euro.