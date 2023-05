Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Auf dem Rummelplatz, da ist echt was los. Auf dem Rummelplatz ist die Stimmung groß“, heißt es im Kinderlied von Volker Rosin. Der Maimarkt in Pirmasens ist am Sonntag zu Ende gegangen. Während einer Fahrt mit dem Riesenrad haben wir mit den Besuchern geplaudert.

Das Ehepaar Lisa und Jürgen Christmann ist mit seiner dreijährigen Tochter Ella auf den Maimarkt gekommen. Das 20 Meter hohe Riesenrad ängstigt die Kleine nicht.