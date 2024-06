So kann man eine Jubiläumsausgabe begehen: Am Donnerstagabend – zum 150. Parksong – war Kuchems Brauhaus in Pirmasens zum Zerbersten gefüllt. Das Publikum war bester Laune, die Musiker waren spielfreudig.

Lisa Koenig und Bastian Welker hatten sich relativ kurzfristig dazu entschlossen, bei der 150. Auflage der Akustikreihe Parksong mitzumachen. Entsprechend kurz, dennoch unterhaltsam fiel der Auftritt