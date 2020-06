Für geschätzte Kosten von rund 700.000 Euro soll das Gebäude 4512 in der Marie-Curie-Straße 7 bis 11 auf der Husterhöhe abgerissen werden. Über einen entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung müssen am Montag die Mitglieder des Stadtrats entscheiden. Das abrissreife Gebäude befindet sich zwischen dem Studentenwohnheim und dem Baukompetenzzentrum der Bunker Hill Entwicklungsgesellschaft, gegenüber dem Campus der Hochschule. Das Gebäude sollte anfänglich als Ergänzung beispielsweise für die Hochschule oder das PFI dienen, später als weiteres Studentenwohnheim. Nach Angaben der Stadtverwaltung gab es mehrere private Investoren, die aber angesichts des Zustands des Gebäudes und der zu erwartenden hohen Modernisierungskosten keine Wirtschaftlichkeit sahen und absprangen. Seit über 20 Jahren steht das Gebäude nun leer, es sei abbruchreif und stelle einen „städtebaulichen Missstand“ dar, so die Stadtverwaltung. Von dem baulichen Zustand gingen „dauerhaft Gefahren“ aus.