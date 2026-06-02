Die Kreisgalerie Dahn richtet am Freitag, 12. Juni, ein „Diner en blanc“ aus. Das öffentliche Picknick in überwiegend weißer Kleidung beginnt um 18 Uhr in der Schulstraße 14 und findet inmitten der laufenden Ausstellung der Künstlerin Corinne Albrecht statt.

Die Galerie stellt Tische und einige Sitzgelegenheiten bereit. Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen einen gefüllten Picknickkorb, Geschirr, Besteck, Gläser sowie nach Möglichkeit Tischdekoration und eine weiße Tischdecke mit. Zusätzliche Klappstühle oder Hocker werden empfohlen. Um 18.30 Uhr ist ein gemeinsamer Auftakt vorgesehen.

Im Zentrum steht die Schau „Fréquences HZ“ und „Luciole – Janus“ von Corinne Albrecht. Die Arbeiten aus Pastell, Öl und Pigmenten auf Papier sowie auf Aluminium-Verbundplatten thematisieren Resonanz, Licht und nonverbale Kommunikation; die Serie „Luciole – Janus“ verändert je nach Lichteinfall ihre Farbwirkung.

Die Ausstellung ist bis 21. Juni dienstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr in der Kreisgalerie Dahn kostenfrei zu sehen.

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