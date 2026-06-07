Gucken sich die Pirmasenser die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an? Die Antworten in unserer Umfrage fallen unterschiedlich aus.

Am 11. Juni beginnt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA. Während manche dem Turnier entgegenfiebern, können andere dem runden Leder wenig abgewinnen. Besuchern des Pirmasenser Wochenmarkts haben wir deshalb die Gretchenfrage gestellt: „Wie haben Sie’s mit dem Fußball?“

Timo Böhl möchte sich vorrangig die Spiele bekannter Fußballmannschaften ansehen. „Die, die eine WM schon einmal gewonnen haben, sind für mich interessant. Spät nachts werde ich wegen der Zeitverschiebung aber nicht aufstehen. Um Mitternacht, spätestens um 1 Uhr, ist für mich Schluss“, sagt er.

Holger Sandmann interessiert sich auch für Fußball, möchte sich aber nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft ansehen. „Ob die Elf zusammenpasst, sehen wir im Laufe des Turniers. Ich denke, wir schaffen es zumindest ins Viertelfinale“, überlegt Sandmann.

Elmar Büffel war schon als kleiner Junge Fußballfan, wie er sagt. Dass Manuel Neuer überraschend zur deutschen Nummer eins für die WM berufen wurde und Oliver Baumann herabgestuft wurde, findet Büffel allerdings „komisch“, allein schon, „dass er aus dem DFB-Ruhestand zurückbeordert wurde“.

Verena Schindler gehört zu den Frauen, die ohne mit der Wimper zu zucken ein Abseits erklären können. „Das ist allerdings nur der Tatsache geschuldet, dass ich Sportlehrerin bin“, sagt sie lachend. Fußball interessiere sie weniger, sie sei mehr dem Schwimmsport zugetan. „Allerdings werde ich mir dann doch zumindest die Spiele der Deutschen anschauen“, kündigt Schindler an.

Ulrike Persch hat sich noch nie für Fußball interessiert, wie sie gesteht. „Mich stört es auch, dass die Spieler der Nationalelf allesamt überbezahlt sind. Es gibt Leute in unserem Land, die müssen jeden Cent umdrehen, und dort reden wir über Millionenverträge. Das ist nicht okay“, meint Persch.

Gaby Persch ist ebenfalls kein ausgesprochener Fußball-Fan. „Wenn ich nichts Besseres zu tun habe, werde ich mir ab und an mal ein Spiel anschauen, ansonsten ist mir die WM so ziemlich egal. Auch Public Viewing war noch nie meine Sache, da sind mir einfach zu viele Leute“, sagt Persch.