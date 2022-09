Die Pfalzliga-Handballerinnen der FSG Hauenstein/Rodalben erwarten am Sonntag um 17 Uhr in der Hauensteiner Wasgauhalle den TuS Heiligenstein. Lena Seibels Genesung zieht sich noch hin. Hier will Trainer Björn Stoll wie auch bei Susie Dausch kein Risiko wagen. Sina Siegel hilft wieder aus. Heiligenstein zählt Stoll zu den stärkeren Teams der Liga: „Das wird eine schwere Kiste.“

Eine Stunde vorher (Sonntag, 16 Uhr) spielen die Pfalzliga-Damen des TV Thaleischweiler gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim, die sportlich eigentlich abgestiegen war, aber vom Rückzug anderer profitierte. „Auch die sind schlecht gestartet“, hofft TVT-Trainer Jochen Huber auf einen schlagbaren Widersacher. Neben Jana Rohr und Michelle Zimmermann droht auch Chiara Winnwa erkrankt auszufallen. Huber hat seinen Trainingsschwerpunkt auf Fitness und Abwehrarbeit gelegt und sinnt auf Wiedergutmachung.