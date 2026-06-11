Fußball FKP-Verbandsligateam: 19 Spieler sind klar, der 20. Mann nicht
„Wir haben aktuell 19 Spieler, die meisten davon haben in der letzten oder vorletzten Saison bei uns in der A-Jugend gespielt“, sagt der sportliche Leiter für die U23 und die U19 beim FKP, Peter Rubeck. Ob Kristof Scherpf, Außenangreifer mit Oberliga-Erfahrung, bleibt, sei noch offen. Rubeck: „Er wäre unser 20. Mann.“
Einziger externer Zugang ist Gian-Luca Polito vom saarländischen Verbandsligisten FSG Ottweiler/Steinbach. Der 21-Jährige wurde auch im Nachwuchsleistungszentrum der SV Elversberg ausgebildet. Sechs Spieler des bisherigen FKP-Verbandsligakaders gehen: Niklas Wangler, den Rubeck gerne gehalten hätte, wechselt zum Bezirksligisten SG Eppenbrunn, Tom Lautenschläger zu Viktoria Herxheim, Jan-Luca Fadel zum SV Steinwenden, Nils Strassel zu Palatia Limbach. Christopher Fried wird Co-Trainer beim FC Arminia Ludwigshafen, der durch das Scheitern von Oberliga-Vizemeister Pirmasens als Tabellenfünfzehnter in die Verbandsliga abgestiegen ist. Wo Kaya Tadly Peterson künftig spielt, bleibt abzuwarten.
Nächsten Freitag geht’s los
Die bisherigen A-Junioren Marvin Schick, Valentin Lerner und Benedikt Stratmann gehören künftig fest zum Oberligateam, in dem sie auch schon Einsätze hatten, sind aber natürlich auch eine Option für den FKP II. Dessen Trainer Julian Keuten erwartet seine Mannschaft am Freitag, 19. Juni, zur ersten Einheit der Sommervorbereitung.
DER VERBANDSLIGAKADER
- Torhüter: Simon Schwarz oder Lukas Kupper (einer von beiden ist Ersatzkeeper im Oberligateam), Finn Becker plus „Trainingstorwart“ Marius Heissler
- Feldspieler: Ben Berger, Tim Braun, Henry Fieger, Kimi Frary, Miguel Deho (auch Co-Trainer), Elias Mamarin, Lennart Prokopchuk, Vincent Weber, Luca Hüther, Philipp Buchheit, Luca Popescu, Till Frohberg, Cai Crafton, Shepherd McVay, Lars Keilhauer, Gian-Luca Polito, Samuel-Elias Doegah und eventuell Kristof Scherpf