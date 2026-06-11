Der Kader des Fußball-Verbandsligisten FK Pirmasens II für die nächste Saison steht – bis auf eine Ausnahme.

„Wir haben aktuell 19 Spieler, die meisten davon haben in der letzten oder vorletzten Saison bei uns in der A-Jugend gespielt“, sagt der sportliche Leiter für die U23 und die U19 beim FKP, Peter Rubeck. Ob Kristof Scherpf, Außenangreifer mit Oberliga-Erfahrung, bleibt, sei noch offen. Rubeck: „Er wäre unser 20. Mann.“

Einziger externer Zugang ist Gian-Luca Polito vom saarländischen Verbandsligisten FSG Ottweiler/Steinbach. Der 21-Jährige wurde auch im Nachwuchsleistungszentrum der SV Elversberg ausgebildet. Sechs Spieler des bisherigen FKP-Verbandsligakaders gehen: Niklas Wangler, den Rubeck gerne gehalten hätte, wechselt zum Bezirksligisten SG Eppenbrunn, Tom Lautenschläger zu Viktoria Herxheim, Jan-Luca Fadel zum SV Steinwenden, Nils Strassel zu Palatia Limbach. Christopher Fried wird Co-Trainer beim FC Arminia Ludwigshafen, der durch das Scheitern von Oberliga-Vizemeister Pirmasens als Tabellenfünfzehnter in die Verbandsliga abgestiegen ist. Wo Kaya Tadly Peterson künftig spielt, bleibt abzuwarten.

Nächsten Freitag geht’s los

Die bisherigen A-Junioren Marvin Schick, Valentin Lerner und Benedikt Stratmann gehören künftig fest zum Oberligateam, in dem sie auch schon Einsätze hatten, sind aber natürlich auch eine Option für den FKP II. Dessen Trainer Julian Keuten erwartet seine Mannschaft am Freitag, 19. Juni, zur ersten Einheit der Sommervorbereitung.

DER VERBANDSLIGAKADER

Torhüter: Simon Schwarz oder Lukas Kupper (einer von beiden ist Ersatzkeeper im Oberligateam), Finn Becker plus „Trainingstorwart“ Marius Heissler