Durch ein verdientes 2:0 (2:0) gegen den VfR Aalen hat der FK Pirmasens die letzten theoretischen Zweifel an seinem Verbleib in der Fußball-Regionalliga beseitigt. Dennis Chessa brachte den FKP bereits in der dritten Spielminute nach klasse Vorarbeit von Dennis Krob in Führung. Luka Dimitrijevic erhöhte mit einem satten, unhaltbar abgefälschten Freistoß aus 25 Metern auf 2:0.