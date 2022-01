Bis auf Tim Hecker, der nach seiner Schulteroperation noch eingeschränkt mittrainiert, sind beim FK Pirmasens alle Regionalligafußballer für das erste Testspiel am Samstag (14 Uhr) auf dem Husterhöh-Kunstrasen gegen Etzella Ettelbrück einsatzbereit – also auch Stürmer Dennis Krob, bei dem kürzlich eine Schambeinentzündung diagnostiziert wurde.

„Jeder wird eine Halbzeit spielen“, sagt der neue FKP-Trainer Kevin Stotz, der in der Wintervorbereitung „verschiedene Systeme und Anlaufhöhen ausprobieren“ will. Star des von Neil Pattison trainierten luxemburgischen Erstligisten ist der Brasilianer Gustavo, der in 14 Partien in der BGL League achtmal traf. Zuschauer sind zugelassen, der Eintritt ist frei.