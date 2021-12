Felix Leidecker bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (Südwestpfalz). Der CDU-Gemeindeverband nominierte den 36-Jährigen am Donnerstagabend für die Wahl am 11. September 2022. Was einem CDU-Kanzlerkandidaten zuletzt gefehlt hatte, hat Leidecker: hundertprozentige Zustimmung für seine Kandidatur. Von 28 gültigen Stimmen entfielen alle 28 auf ihn.

„Ich arbeite im rheinland-pfälzischen Landtag als wissenschaftlicher Referent und Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion (Christian Baldauf, die Red.), ich bin Mitglied in vielen Vereinen, bin Fraktionssprecher der CDU im Verbandsgemeinderat, aber ich bin vor allen Dingen eines, ein relativ normaler Kerl, „e Bu vum Dorf“, hier aufgewachsen und groß geworden“, stellte sich Leidecker vor. Ihn treibe an, in der lebenswerten Heimatregion die Weichen für die Zukunft so zu stellen, „dass der Zug nicht an uns vorbeifährt, sondern dass wir in diesen einsteigen und gemeinsam in die Zukunft fahren“, sagte Leidecker, der Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Waldfischbach-Burgalben, der stellvertretender Gemeindeverbandsvorsitzender und CDU-Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat ist.

Die Amtszeit von Bürgermeister Lothar Weber (SPD) endet am 31. Dezember 2022.