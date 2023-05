Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ganz und gar nicht beliebt ist bei einigen gegnerischen Abwehrreihen der Spielertrainer des SC Busenberg, Felix Burkhard. Das liegt nicht nur daran, dass der 29-Jährige erwartungsgemäß auch in der Fußball-B-Klasse ein Tor nach dem anderen schießt (aktuell 23 in sechs Partien), sondern auch an seinem Agieren auf dem Platz.

„Ich weiß, dass ich ein aggressives Zweikampfverhalten habe. Da ich schon höherklassig gespielt habe, weiß ich, wie es in anderen Ligen zugeht“, sagt der frühere