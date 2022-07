Er ist so etwas wie der Kaiser unter den Torschützenkönigen im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken: Felix Burkhard. Der Stürmer und Spielertrainer des in der Saison 2021/22 so erfolgreichen SC Busenberg schoss mit 49 die absolut meisten Treffer.

Im Schnitt traf Burkhard fast in jedem Spiel doppelt. In der B-Klasse war der Torjäger des Meisters ein Ausnahmestürmer – und das dürfte er in der neuen Runde in der A-Klasse auch sein. Er ist einfach nicht zu stoppen.

Burkhard, der in den Jahren 2011 und 2013 insgesamt zwölfmal in der Oberliga beim FK Pirmasens und beim SC Hauenstein zum Einsatz kam, besticht durch seine überragenden technischen Fähigkeiten, Spielwitz, Unberechenbarkeit, seine Zweikampfstärke und Antrittsschnelligkeit. Auf der Suche nach einer Schwäche bei dem Offensivspieler könnte das Kopfballspiel gefunden werden.

Mehrere Gegenspieler: kein Hindernis

Weil jeder Verein um die Qualitäten des Busenbergers wusste, sah er sich meist mehr als nur einem Gegenspieler gegenüber. Doch auch diese Hürde meisterte der 30-Jährige meist ohne Probleme. Und schließlich trug Burkhard auch noch die Verantwortung als Trainer des SCB, der neben dem Titel in der B-Klasse auch noch den Kreispokal in den Wasgau holte. Torschütze beim 1:0 im Finale gegen Petersberg: Felix Burkhard.