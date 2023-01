Am Sonntag gegen 21 Uhr wollte die Polizei Dahn auf der B10 in Höhe des Frauensteins ein Auto mit Mainzer Kennzeichen anhalten. Die Fahrzeugführerin erkannte das, wollte nicht stoppen und fuhr auf den anhaltenden Polizeibeamten zu. Dieser konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Während der Verfolgung in Richtung Hauenstein beschleunigte der flüchtende Wagen auf etwa 150 Stundenkilometer, kam dabei von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend fuhr der Wagen quer über alle drei vorhandenen Fahrspuren an den linken Fahrbahnrand, um nun mehrere hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung auf den beiden Fahrbahnen des Gegenverkehrs zu fahren. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr, so dass niemand gefährdet wurde.

Plötzlich stoppte das Auto am rechten Fahrbahnrand an und die beiden Insassen stiegen aus. Offensichtlich hatten beide während der Verfolgung einen Fahrerwechsel durchgeführt, da auf der Fahrerseite ein Mann und die vormalige Fahrerin auf der Beifahrerseite ausstieg Das Pärchen, ein 27-Jähriger und eine 35-Jährige aus dem Saarland, waren bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Beide standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besitzen keine Führerscheine, die Kennzeichen waren gestohlen. Bei der Durchsuchung wurden eine kleinere Menge Amphetamin, zwei weitere entwendete Kennzeichen sowie Einbruchswerkzeug gefunden. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen kamen beide wieder auf freien Fuß.