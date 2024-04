Auf der Autobahn 8 von Pirmasens in Richtung Zweibrücken musste am Mittwoch die Fahrbahn in Höhe Parkplatz Kornberg wegen eines brennenden Autos für die Löscharbeiten voll gesperrt und der Verkehr über den Parkplatz weiter geleitet werden. Die Polizei berichtet, dass gegen 13.30 Uhr der Wagen wegen eines technischen Defekts Feuer fing. Der Fahrer blieb unverletzt. Im nachfolgenden Verkehr kam es jedoch zu einem Beinaheunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Eine Fahrerin, die sich der Sperrung näherte, hatte mehrere Hundert Meter vorher ihre Geschwindigkeit reduziert, als ein brauner Van mit Zweibrücker Kennzeichen sich mit erhöhter Geschwindigkeit näherte und zwischen ihr und der Leitplanke durchdrängelte. Einen Unfall konnte die Frau vermeiden. Zeugen können die Polizei unter 06332 9760 erreichen.