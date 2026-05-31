Die Entscheidung beim fünften Eyberglauf ist auf der Bergab-Passage gefallen. Titelverteidiger Lars Holder triumphierte erneut und baute seinen Vorsprung im Wasgaucup aus.

Wie schon im Vorjahr heißt der Sieger des Dahner Eyberglaufs Lars Holder. Der für den TuS Schleiden startende Hinterweidenthaler benötigte im Hauptlauf 47:19 Minuten für die 11,3 Kilometer, bei denen es knapp 360 Höhenmeter zu überwinden galt. „Es kommt drauf an, direkt von Beginn an Gas zu geben, da es ja berghoch geht. Oben heißt es dann, den Vorsprung zu verwalten und zu versuchen, das ins Ziel zu retten, was du dir hart erarbeitet hast“, erklärte Holder hinterher, wie er die restlichen 126 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter sich ließ.

Sein ärgster Verfolger war Jens Becker vom TV Lemberg. Der amtierende Rheinland-Pfalz-Meister im Duathlon kam aber erst mit einem Rückstand von 2:05 Minuten ins Ziel. So groß sich der Vorsprung beziehungsweise Rückstand auch anhört: Entschieden wurde dieser Lauf erst auf dem zweiten Teil der Strecke, auf dem es bergab ging. Becker, der nach einem Knochenmarködem Probleme im Sprunggelenk hatte, musste auf dem Stück vom Eybergturm runter ins Ziel einen Gang zurückschalten. „Ich kann den Berg runter nicht so schnell laufen und bin froh, dass es überhaupt wieder einigermaßen geht“, sagte Becker.

Streckenrekord bleibt

Dass sein Streckenrekord von 43:54 Minuten nicht in Gefahr geriet, lag ein stückweit auch an den vorherrschenden Temperaturen. Das Thermometer stieg jenseits der 30-Grad-Marke, was sich auch in der Siegerzeit widerspiegelte. Holder war über 50 Sekunden langsamer als bei seinem Vorjahressieg, was seiner Freude aber keinen Abbruch machte: „Ich wollte den Titel verteidigen, Erster werden und somit 300 Punkte für die Wasgaucup-Gesamtwertung einfahren.“ Er führt mit nun zwei Siegen und einem zweiten Rang diese Laufserie nach drei Rennen deutlich an.

Als schnellste Frau erreichte die Wahl-Hauensteinerin Milena Vogel in 53:50 Minuten das Ziel im Sportpark Dahn. Besser als die Freundin von Tobias Dreyer, der im Vorjahr die Wasgaucup-Gesamtwertung gewann, waren nur acht Männer.

Feuerwehr macht alle nass

Beim Fünf-Kilometer-Ungeheuerlauf (100 Höhenmeter) mit insgesamt 81 Starter(inne)n hatte Markus Ertel vom TV Bad Bergzabern in 18:17 Minuten die Nase vorn. Zweiter wurde der Pirmasenser Raphael Brunner. Die feminine Wertung ging an Frieda Markert vom FKP-Endurance-Team vor Jens Beckers Tochter Emilia.

Etwas kurios endeten der 2000-Meter-Jugendlauf und der 500-Meter-Bambinilauf mit insgesamt 155 Teilnehmern. Hier hielten sich die Kinder teilweise deutlich länger im Zielauslauf auf als zuvor auf der Strecke. Den Grund dafür lieferte die örtliche Feuerwehr. Die Kameraden der Wehr aus Dahn sorgten mit ihren Hohlstrahlrohren für Abkühlung.

363 Finisher

Auch wenn die Athleten des Hauptlaufs auf dem Weg vom Großen Eyberg runter zur „Schönen Aussicht“ wegen Windwurfs und zwei umgefallenen Buchen im Vergleich zum Vorjahr einen kleinen Umweg einschlagen mussten, zeigte sich Manuel Schwamm als Ausrichter vom Kultur- und Sportförderung Dahner Felsenland sehr zufrieden mit der fünften Auflage. „Wir verzeichnen eine Rekordteilnehmerzahl und haben 363 Finisher“, freut sich Schwamm. Mit über 80 Kindern stellte die Grundschule Dahn die größte Laufgruppe.

DIE ERGEBNISSE

11 km Männer (93 Starter): 1. Lars Holder (TuS Schleiden) 47:19 Minuten, 2. Jens Becker (TV Lemberg) 49:24, 3. Andreas Braun (Trifels Triathlon Club) 49:48, 4. Marko Martin (Eiscafé-Winter-Team Hauenstein) 50:06, 5. Jens Stöber (Running Gags) 50:28, 6. Manuel Albrecht (Trifels Triathlon Club) 51:51, 7. Philipp Ullrich (TV Bad Bergzabern) 52:58, 8. Jan Schmitt (TV Bad Bergzabern) 53:40, 9. Dominik Memmer (Trifels Triathlon Club) 54:09, 10. Timo Burkhart (FC Erlenbach) 54:56

11 km Frauen (34): 1. Milena Vogel (TuS Schleiden) 53:50 Minuten, Natascha Hartl (TV Alzey) 57:23, 3. Bianca Weber (LRC) 58:50, 4. Sarah Schmitt (TV Maikammer) 1:00:12 Stunde, 5. Pia Winkelblech ( TSV Kandel) 1:01:38, 6. Eva Packheiser (FC Erlenbach) 1:03:44, 7. Anne Frenk (LT Rheinhessen-Pfalz) 1:04:12, 8. Nicole Schwan (TV Lemberg) 1:07:30, 9. Jana Burkhart (JC Schindhard) 1:09:08, 10. Kristin Burkhart (TuS Erfweiler) 1:09:24

5 km Männer (55): 1. Markus Ertel (TV Bad Bergzabern) 18:17 Minuten, 2. Raphael Brunner (FK Pirmasens Endurance Team) 18:48, 3. Janis Roth 19:05, 4. Noah Roth (beide TSV Kandel) 20:13, 5. Jan Niclas Schuck (FC Erlenbach) 20:41

5 km Frauen (26): 1. Frieda Markert (FK Pirmasens Endurance Team) 20:19 Minuten, 2. Emilia Becker (TV Lemberg) 21:58, 3. Emma Holle (TSV Kandel) 22:36, 4. Anna Rapp (TSV Kandel) 24:53, 5. Leonie Rödig (Hauenstein) 26:23

2000 m Jungen (65): 1. Adrian Papert (TV Lemberg) 7:26 Minuten, 2. Justus Wallrabenstein (Grundschule Dahn) 7:49, 3. Leo Dommermuth (Grundschule Dahn) 7:54

2000 m Mädchen (46): 1. Charlotte Soller (TSV Kandel) 8:27 Minuten, 2. Luisa Luckow (Grundschule Dahn) 9:32, 3. Frida Schreiber (SG Bruchweiler) 9:43

500 m Jungen (24): 1. Alexandru Paina (Kindertagesstätte Hahnfels Erfweiler) 2:36 Minuten, 2. Georg Kimmle 2:40, 3. Lino Kuntz (TuS Erfweiler) 2:41

500 m Mädchen (20): 1. Luisa Pyka (LAC Pirmasens) 2:36 Minuten, 2. Helena Schild (Kindertagesstätte Hahnfels Erfweiler) 2:55, 3. Ida Willy (TV Rheinzabern) 3:04 fnsz