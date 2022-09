Nach zwei Jahren Zwangspause findet das Exefest vom 16. bis zum 18. September wieder statt. Mit mehreren Livebands, Feuerwerk, dem Kinderspieltag am Samstag sowie einem verkaufsoffenen Sonntag wird am Wochenende gefeiert.

Zum 24. Mal findet das Exefest in Pirmasens statt. Von Freitag bis Sonntag wird Musik, Essen und Pyrotechnik gefeiert. Vor der Eröffnung und dem offiziellen Fassanstich durch Markus Zwick wird der Pirmasenser Rapper Marvin Adamzyk, bekannt als „mac dam“, seine CD „Sohn meiner Stadt“ vorstellen. „Wir wollten einem Pirmasenser die Chance zu geben, sich zu präsentieren“, erklärt der Organisator des Festes, Uwe Hauser. Anschließend rockt der Exe mit den „Beat Brothers“, die in diesem Jahr auf 44 Jahre Bandgeschichte zurückschauen. Das Song-Repertoire reicht von den Sechzigern bis in die Neunziger Jahre und damit von den Rolling Stones über Oasis bis hin zu Queen.

Der Samstag startet gegen 11 Uhr mit dem musikalischen Markttag, der vom Blasorchester Lemberg umrahmt wird. In deren Programm finden sich sowohl Titel der traditionellen Blasmusik als auch moderne und symphonische Kompositionen. Ab 20 Uhr wird Sänger „Myk Sno“ die Besucher auf dem Exefest unterhalten. Den Rest des Abends sorgt die Hauensteiner Truppe vom Dorfdisco-Projekt für gute Stimmung. Das musikalische Höhenfeuerwerk aus dem Hause „Pyro 2000“ wird um 22.45 Uhr stattfinden. In den Sonntag startet das Exefest um 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der unter dem Motto „Wegweiser im Glauben und Leben“ steht. Von 13 bis 18 Uhr haben nicht nur die Geschäfte in der Pirmasenser Innenstadt geöffnet. Zusätzlich wird die Band „Montana“ mit aktuellen Hits aus den Bereichen Schlager, Pop und Rock auf der Bühne stehen. Das Trio aus der Region besteht aus Werner Wadle aus Münchweiler, Uwe Malvaso aus Merzalben und Sängerin Jessica Weis aus Medelsheim.

Gelände des Kinderspieltages ist gewachsen

Parallel zum Exefest findet am Samstag im Schulhof des Leibniz-Gymnasiums der Kinderspieltag statt. Erstmals wurde die Veranstaltung von Lukas Bath, dem neuen Leiter des Pirmasenser Jugendbüros , geplant. Insgesamt beteiligen sich rund 35 Vereine und Verbände mit 250 ehrenamtlichen Helfern. „Deshalb haben wir uns dafür entschieden, das Veranstaltungsgelände zu erweitern“, erläutert Bath. Hinzu komme der obere Teil des Sportplatzes am Leibniz-Gymnasium, um auch den Vorführungen – beispielsweise von den Hundefreunden Gersbach, dem Jugendhaus One oder dem Budo Club Samurai – genügend Platz einzuräumen. Von 11 bis 17 Uhr zeigt die Pirmasenser Vereinslandschaft, was sie zu bieten hat – das Angebot reicht dabei vom Reiten auf Isländerpferden über Kinderschminken bis hin zur Kletterwand.

Wer mit dem Auto zum Fest kommt, kann im Parkhaus unter dem Exerzierplatz parken. Dort sind die Öffnungszeiten dem Fest angepasst. Am Freitag und Samstag ist bis 1 Uhr morgens sowie am Sonntag bis 23 Uhr geöffnet. Zudem gilt am Wochenende ein Alkoholverbot rund um den Exerzierplatz. Konsumiert werden dürfen ausschließlich Getränke, die auf der Festmeile gekauft werden. Hunde sind auf dem Festgelände ebenfalls nicht erlaubt. Den kulinarischen Part bestreiten in diesem Jahr die Caterer „V-Zeit“ und „Event Jäkel“. Zudem muss der Wochenmarkt aus organisatorischen Gründen sowohl am Donnerstag, 15. September, als auch am Samstag, 17. September, in die südliche und westliche Ringstraße verlegt werden.