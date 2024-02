Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr Haltung zeigen: Das forderte der Autor Ahmad Mansour am Montagabend in der vollbesetzten Alten Post in Pirmasens. Muslimischem Antisemitismus müsse schon in den Schulen vorgebeugt werden – und Parallelgesellschaften gelte es zu verhindern.

Ahmad Mansour wurde 1976 in Israel geboren. Er studierte dort auch und kam 2004 nach Deutschland. Durch seine Projekte und Bücher, die sich mit dem politischen Islam und muslimischem Antisemitismus beschäftigen,