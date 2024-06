Die CDU geht mit 30,2 Prozent der Stimmen als Sieger aus der Europawahl in Pirmasens hervor. Auf dem zweiten Platz landet die AfD. Jeder vierte Wähler machte sein Kreuz bei der rechtsextremen Partei (25,3 Prozent). Die AfD gewann damit deutlich im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren. Damals waren es noch 14,9, vor zehn Jahren gerade einmal 6,3 Prozent. Die CDU, die beim Urnengang 2019 die Nase klar vorne hatte (38,5 Prozent), büßte hingegen kräftig Stimmen ein. Auf dem dritten Platz landeten die Sozialdemokraten mit 15,5 Prozent. Zum ersten Mal bei einer Europawahl angetreten war das Bündnis Sahra Wagenknecht. Es schaffte es in Pirmasens aus dem Stand auf 6,6 Prozent und landete deutlich vor der FDP (4,7 Prozent) und den Grünen (4,4 Prozent). Mit 55,7 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Pirmasens deutlich über der Quote von vor fünf Jahren (49,8 Prozent).