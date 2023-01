Die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben haben am Donnerstagabend das Nachholspiel bei der JSG Mundenheim/Rheingönheim mit 17:18 (10:7) verloren.

Trotz der ersten Saisonniederlage bleiben sie mit nun 18:2 Punkten Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, gefolgt von der SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim (16:4) und der HSG Wittlich (14:4).

Die TSR-Mädels hatten den Gegner zunächst im Griff, führten nach 35 Minuten mit 15:11 (35.). Doch dann trafen die Rodalberinnen sechs Minuten lang nur das Torgebälk und gerieten mit 15:16 in Rückstand. In den letzten neun Minuten ging’s heiß her. Filine Allmeier und Madeleine Schäfer glichen zum 16:16 (42.) und 17:17 (48.) aus, doch sechs Sekunden vor Schluss gelang Jula Koopmann das Siegtor für die Ludwigshafenerinnen.

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Heyner (2), Allmeier (1), Madeleine Schäfer (5) - Beneke (3), Kleber (1) - Lütke Streine (1); Binder (3/1), Ana Fe Müller (1), Clara Sophie Müller, Unkelbach, Giesbrecht