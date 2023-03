Alkohol und Betäubungsmittel haben wohl nicht unerheblich dazu beigetragen, dass der Einpark-Versuch einer 22 Jahre alten Frau gründlich schiefgegangen ist. Wie die Polizei mitteilt, war die aus dem Landkreis Südwestpfalz stammende Frau am Sonntagmorgen in Pirmasens unterwegs, als sie um 8.45 Uhr ihren Mazda in der Neugasse abstellen wollte. Beim Einparken kam sie allerdings von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Laut Polizei trug die 22-Jährige eine Alkoholfahne vor sich her. Ausfallerscheinungen deuteten zudem auf Drogenkonsum hin.

Die offenbar berauschte Frau verweigerte jegliche Kooperation, wollte nicht mit zur Dienststelle und wehrte sich auch gegen die Blutprobe – allerdings erfolglos. Weil sie sich bei dem Unfall eine leichte Kopfverletzung zugezogen hatte, wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Doch auch dort leistete sie Widerstand. Nach Polizeiangaben musste sie aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes am Bett fixiert werden. Ihr Auto war bei nach Unfall schrottreif, die Polizei taxierte den Schaden auf 10.000 Euro. Weit geringer war der Schaden an der Hausfassade: rund 1000 Euro.