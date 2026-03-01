2:0 gegen die SV Elversberg – der FK Pirmasens hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein Spiel in einer nationalen A-Junioren-Liga gewonnen.

Elf Eckbälle, acht Freistöße in den Strafraum, dazu die weiten Einwürfe – die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens beschäftigten am Samstag in der U19-DFB-Nachwuchsliga die Defensive der SV Elversberg beharrlich und wurden in der Schlussphase belohnt. Durch zwei Kopfballtore nach Ecken gewann der Aufsteiger verdient mit 2:0 (0:0). Zweite Belohnung: ganz viel Applaus von 270 zufriedenen Zuschauern für den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in einer nationalen A-Junioren-Spielklasse.

FKP-Trainer Peter Rubeck überraschte mit einer Fünferkette und einer zunächst defensiven Grundeinstellung. Der Nachwuchs des saarländischen Zweitbundesligisten gefiel in der Defensive, zuweilen auch im Mittelfeld, insbesondere wenn Kapitän Luca Sauter, Nikita Kryvstov oder Marlon Ambos (Dreifach-Torschütze beim 4:2-Sieg in Sandhausen) initiativ wurden. Doch eine echte Torchance brachte das Team von SVE-Trainer Kristijan Sabol nicht zustande. Die Pirmasenser Defensive um Kapitän Marvin Schick stand beeindruckend sicher. Und falls doch mal etwas durchkam, war es beim konzentriert agierenden FKP-Keeper Finn-Luis Becker in sicheren Händen.

Johnson als zweite Spitze

Acht Ecken und sechs Freistöße schlug Oleksandr Formaniuk in den Strafraum der Gäste. Alle mit Schnitt, alle in die gefährliche Zone vor das Tor von SVE-Keeper Florian Brück segelnd. Aber entweder es kam kein Mitspieler in die Flugbahn oder es kam kein Druck, keine Präzision auf den Ball. Justin Hellwig verpasste knapp, weil zu überrascht (17.). Valentin Lerner schoss vorbei (20.), der Schuss von Reid Morman wurde noch abgefälscht (23.). Die weiten Einwürfe bis in den Strafraum hinein von Hellwig (linke Seite) oder Samuel Pastorek (rechts) verpufften ebenfalls. In der 59. Minute ordnete Rubeck eine offensivere Gangart an. Zu Valentin Lerner kam der körperlich starke Devin Johnson als zweite Spitze. Mit Benedikt Stratmann kam noch ein Tick mehr Intensität aus dem Mittelfeld. Stratmann presste am gegnerischen Strafraum, der Ball sprang zu Lerner, der schoss sofort, doch der Ball strich am Pfosten vorbei (67.). Für den bis dahin überragend spielenden Formaniuk kam Elias Mamarin, der sich prima einfügte, den Ball festmachte, mit Dribblingaktionen die Abwehr verwirrte. Einen Schuss von Johnson wehrte der SVE-Keeper mit dem Fuß ab (72.), Mamarin traf aus fünf Metern den Ball nicht voll (74.).

Mit dem Wechsel des Eckballschützen kam der FKP auf die Siegerstraße. Erste Ecke Hellwig, Kopfball Luca Popescu – 1:0 (80.). Welch ein Jubel, welch eine Erlösung nach dieser Vielzahl von Chancen! „Zu Saisonbeginn war ich nicht in der Regionalliga-Mannschaft drin. Jetzt habe ich in der DFB-Nachwuchsliga das 1:0 gegen Elversberg gemacht – ein Traum“, sollte Popescu, 18 Jahre jung, aus Zweibrücken stammend und seit der E-Jugend beim FKP, später strahlend sagen.

„Endlich belohnt“

Die zweite Ecke von Hellwig: Johnson stieg in der Spielertraube am höchsten und köpfte das 2:0 (84.). Dabei blieb es. Nach dem Abpfiff ein Jubellauf in Kette aufs Publikum zu, ein bei einem Jugendspiel selten erlebter Applaus brandete auf. „Wenn Alex nicht auf dem Feld ist, schlage ich die Ecken. Es hat mich riesig gefreut, dass die zwei gepasst haben“, sagte Linksfuß Hellwig. Der 17-Jährige, zu Saisonbeginn von der TSG Kaiserslautern nach Pirmasens gewechselt, fügte hinzu: „Im dritten guten Spiel in der Nachwuchsliga haben wir uns endlich mit drei Punkten belohnt.“

„Devin war in Fürth nicht im Kader, hat sich mit überragender Trainingsleistung aufgedrängt und macht heute das 2:0 – verrückt!“, feierte FKP-Trainer Rubeck mit seiner „Schweinetruppe“ den ersten Sieg im Hüpfkreis. Sein Fazit: „Ein absolut verdienter Sieg. Wir sind in der zweiten Halbzeit immer stärker geworden, haben das Risiko erhöht und sind belohnt worden“. Nächsten Sonntag (14 Uhr) gastiert die FKP-U19 bei Schott Mainz, das die Führung in der Gruppe übernommen hat.