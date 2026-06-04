Der Jugendleiter des SV Rot-Weiß Pirmasens, Carsten Damm, spricht über einen ganz besonderen Samstag, der seinem Fußballverein bevorsteht.

Der Samstag steht „In den Tannen“ auf dem Rasenplatz des SV Rot-Weiß Pirmasens ganz im Zeichen der Kreispokalendspiele der Nachwuchsfußballer. Den Auftakt machen um 10 Uhr die E-Jugendlichen, den Tag der Finals beschließen die A-Junioren (Anstoß: 17 Uhr). Arno Noll sprach mit dem Jugendleiter der Rot-Weißen, Carsten Damm, der sich auch im Jugendausschuss des Fußballkreises Pirmasens/ Zweibrücken engagiert.

Herr Damm, der kommende Samstag wird doch für Sie ein ganz besonderer Tag sein, da die Kreispokalfinals erstmals auf dem noch recht neuen Rasen ihres Vereins ausgetragen werden und Sie als Trainer der A-Junioren der JSG SV Hermersberg/Rot-Weiß Pirmasens und damit auch Ihres Sohnes Felix mit dabei sind ...

Wir haben mit unserer A-Jugend eine starke Saison gespielt, sind Vierter in der Landesliga geworden und haben uns für das Kreispokalfinale am Samstag qualifiziert. Die Trainer dieser U19-Spielgemeinschaft von SV Hermersberg und Rot-Weiß heißen Alexander Lechner und Jens Schüngel. Ich bin vonseiten des SV Rot-Weiß dabei und trainiere die Keeper. Mein Sohn Felix hat sich vor einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen. Ob er am Samstag spielen kann, wird sich zeigen. Finalgegner SG Rieschweiler ist Sechster in der Landesliga geworden. Im Finale wird es auf die Tagesform ankommen. Ich erwarte ein enges Spiel und sehe keinen Favoriten.

Sie sind Kreisspielleiter für die E-Junioren. Gab es irgendwelche Besonderheiten im Saisonverlauf?

Die Saison verlief störungsfrei. Überraschend hieß der Kreismeister nicht wie sonst immer FK Pirmasens, sondern TuS Heltersberg unter Trainer Markus Lechner, der über viele Jahre hinweg beim FK Pirmasens in der Regional- und Oberliga gespielt hat.

Gibt es am Samstag auf dem Gelände der Rot-Weißen ein Rahmenprogramm?

Wer unseren Verein kennt, weiß, dass wir uns immer etwas Besonderes einfallen lassen. Es werden Fußball-Dart, eine Bungee-Wand und eine Tombola geboten, und es gibt Slush-Eis. Es wird also rund um den Fußball ein bisschen Kirmes-Atmosphäre geboten. Der ganze Tross, der mit den zehn Finalteams anreist, soll sich hier wohlfühlen. So ganz nebenbei findet im Sportheim auch noch eine Hochzeitsfeier statt. Das bekommt auch nicht jedes Hochzeitspaar geboten. (lacht)

Jetzt aber noch zu Ihrem Verein: Wie breit aufgestellt ist der SV Rot-Weiß derzeit, wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?

Neben unseren Herren-Fußballern gibt es eine Dart- und eine Billardabteilung. Im Sportheim stehen Kicker. Da ist immer was los. Die neue American-Football-Mannschaft „Pfalz Warriors“ trainiert hier, bringt sich ein und hat für zusätzliches Leben „In den Tannen“ gesorgt. Hat der FKP Platzprobleme mit seinen Jugendteams, steht unser Rasen, wenn möglich, als Ausweichgelände zur Verfügung. Im Nachwuchsbereich sind wir hier bei Rot-Weiß derzeit leider nur in A- und B-Jugend mit dem SV Hermersberg unterwegs. Das läuft auch prima. Weitere Jugendmannschaften haben wir aktuell nicht. Unsere Vorstandschaft hat in der jüngsten Mitgliederversammlung angekündigt, die Nachwuchswerbung verstärkt angehen zu wollen.

ZUR PERSON

Carsten Damm, von Beruf Teamleiter bei der Pirmasenser Firma MST im Gehörnerwald, ist seit 13 Jahren Jugendleiter beim SV Rot-Weiß Pirmasens, arbeitet im Ausschuss mit und hat verschiedene Jugendmannschaften trainiert. Der 53-Jährige ist seit 2024 darüber hinaus als Mitglied des Kreisjugendausschusses Spielleiter für die E-Junioren im Kreis Pirmasens/Zweibrücken.





ALLE POKALFINALS

10 Uhr: E-Junioren TuS Heltersberg – FC Rodalben

11.30 Uhr: D-Junioren JSG Thaleischweiler/Höheinöd - JSG Grenzland/Rieschweiler

13 Uhr: C-Junioren FK Pirmasens II – JSG Fehrbach/Thaleischweiler

15 Uhr: B-Junioren SG Rieschweiler – FK Pirmasens II