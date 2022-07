Das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz hatte am Sonntag dreifachen Grund zum Jubeln. Die Golferinnen vom Hitscherhof gewannen ihr Heimspiel in der Zweiten Bundesliga Mitte souverän (+6) vor dem GC Mannheim-Viernheim (+17) und sicherten sich damit am fünften und letzten Spieltag die Meisterschaft. Damit sind die Südwestpfälzerinnen wie im Vorjahr für das Aufstiegsspiel zur Eliteklasse qualifiziert. In zwei Wochen nehmen sie in München neuerlich Kurs auf Liga eins. Dieser Erfolg, der sich bereits nach der guten Vorstellung in den Einzelrunde am Vormittag abgezeichnet hatte, ließ das Team nach elf Stunden intensivem Golfsport jubeln.