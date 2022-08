Lauter Einsen bringen das Glück: Am gestrigen Mittwoch hat die Kasse des Dynamikum die 1.111.111. Eintrittskarte seit der Eröffnung des Science Center im Jahr 2008 ausgegeben – und gerade noch 20 Karten mit dazu.

Denn das Glück war gleich einer ganzen Gruppe hold, nämlich insgesamt 18 Jungen, die bei der Ferienfreizeit des Caritasverbands Mannheim mit drei Betreuern per Bus in die Pfalz gereist waren. Geschäftsführer Rolf Schlicher, Lieselotte Jung, die Vorsitzende des Dynamikum, sowie der Beigeordnete Denis Clauer ließen es sich nicht nehmen, diese sehr speziellen Gäste im Rheinberger-Gebäude persönlich zu begrüßen. Selbstverständlich gab es für den Schnapszahlen-Besuch auch Extra-Geschenke: Alle durften sich an diesem heißen Sommertag in der Cafeteria ein leckeres Eis aussuchen und zusätzlich zum heutigen freien Eintritt gab es Freikarten für ihren nächsten Besuch im Dynamikum.

Im Anschluss an die gelungene Überraschung ging es für die ganze Gruppe dann auch direkt los zur Entdeckungsreise im Science Center. Dort haben Besucher jedes Alters an den 160 interaktiven Exponaten die Rheinland-Pfalz-weit einzigartige Möglichkeit, auf ganz spielerische Weise allerlei spannenden Phänomenen aus Naturwissenschaft und Technik sowie Biomechanik und Sport auf den Grund zu gehen.

Nach den Corona-bedingten Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren ist ein Besuch im Dynamikum wieder uneingeschränkt möglich. Geöffnet ist das Science Center aktuell während der rheinland-pfälzischen und saarländischen Sommerferien bis 4. September immer dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.