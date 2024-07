Das Dynamikum Science Center in Pirmasens bietet während der rheinland-pfälzischen und saarländischen Sommerferien ein umfangreiches Mint-Workshop- und Mitmachangebot an.

Vom 15. Juli bis 23. August können jüngere und ältere Kinder spielerische Einblicke in naturwissenschaftliche und technische Phänomene gewinnen. Das Programm umfasst zwei tägliche Mitmachaktionen und mehrere kostenfreie Mint-Workshops, die vom Mint-Cluster Westpfalz organisiert werden. Die Workshops behandeln Themen wie Schach, Geheimschrift, Unternehmensgründung und Medizin.

Eine Teilnahme an den Mint-Workshops erfordert eine vorherige Anmeldung über die Webseite www.westpfalz.de. Die Mitmachaktionen hingegen können spontan im Rahmen des regulären Dynamikum-Besuchs wahrgenommen werden. Das Dynamikum ist während der gesamten Sommerferien von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Teddyklinik und Geheimschrift

Am 17. Juli wird ein Workshop zum Entschlüsseln und Schreiben von Geheimbotschaften angeboten, am 25. Juli eine Schachwerkstatt, am 30. Juli eine Teddy-Klinik, am 1. August das Planspiel „Eiscafé Zuckersüß“ speziell für Mädchen, am 6. August ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder und am 14. August ein weiterer Workshop zu Geheimbotschaften. Am 21. August können Kinder einen Flaschengarten gestalten.

Neben den Workshops gibt es tägliche Mitmachangebote wie den „Unendlichen Würfel“ und den „Unendlichen Spiegel“, die jeweils um 13 Uhr und 15 Uhr stattfinden und drei Euro kosten. Diese Angebote richten sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Zudem lädt die Sonderausstellung „Kein Ende in Sicht – Unendlichkeit zum Anfassen“ bis zum Ferienende dazu ein, das Thema Unendlichkeit in verschiedenen Facetten zu erkunden. Die Sonderausstellung wurde vom Mathematikum in Gießen konzipiert. Weitere Informationen sind unter www.dynamikum.de verfügbar.