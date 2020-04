Die wahrscheinlich längste Theke im Holzland wird in diesem Jahr nicht aufgebaut. Der Vereinsring Geiselberg, der mit der Ortsgemeinde das Dorffest im August organisiert, hat sich am Donnerstag zur Absage entschlossen, berichtete Bürgermeisterin Marika Vatter. Am Mittwoch hatten Bund und Länder beschlossen, dass Großveranstaltungen bis Ende August nicht erlaubt sind, ohne das genauer zu definieren. „Wir müssen akzeptieren, dass gerade das, was unser Dorffest auszeichnet, die Nähe und das Miteinander, durch das Corona-Virus auf einmal zu einem Unsicherheits- und Risikofaktor geworden sind“, informierte Vatter im Auftrag des Vereinsrings. Man bedauere die Entscheidung, da das Fest über Monate von engagierten Menschen vorbereitet werde und man wisse, dass viele der teils seit Jahrzehnten treuen Besucher enttäuscht sein werden. Aber Gesundheit sei ein zu wichtiges Gut. Es gelte für alle, in den nächsten Monaten verantwortungsvoll zu handeln. Die Mitglieder des Vereinsrings wollen mit gutem Beispiel vorangehen.