Der FC Merzalben und der TuS Leimen bilden in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft.

Das haben die beiden Fußballvereine aus dem Gräfensteiner Land, die bereits eng im Jugend- und Altherrenbereich zusammenarbeiten, am Montag beschlossen. Da die bisherigen Mannschaften von Merzalben und Leimen in der B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken Ost am Ball waren, wird dort damit ein weiterer Platz frei. Schon die künftige Spielgemeinschaft von SC Busenberg und SG Bruchweiler lässt einen Startplatz in der B-Klasse Ost frei werden.

Die sechs Kilometer auseinanderliegenden Vereine sehen in der Spielgemeinschaft „einen konsequenten und zukunftsorientierten Schritt“, teilen FCM und TuS in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die bewährte Kooperation bei der Jugend und bei der AH habe gezeigt, „dass das partnerschaftliche Miteinander nicht nur organisatorisch funktioniert, sondern auch sportlich und menschlich einen echten Mehrwert bietet“.

Vier Trainer

Geplant sei, mit einem Team in der B-Klasse Ost an den Start zu gehen. Weitere Überlegungen gehen dahin, zudem in der C-Klasse mit einer Flex-Mannschaft (Neunerteam) am Ball zu sein. Als Trainer stehen Pascal Frank, Daniel Wadle, Marko Burkhart (alle mit Ursprung Merzalben) und Philipp Hütchen (Leimen) zur Verfügung. „Wir haben etwa 15 bis 17 und Leimen 13 bis 15 Spieler zur Verfügung“, informiert der Vorsitzende des FC Merzalben, Ronny Christian. Leimens Vorsitzender Klaus Kneis betonte: „Dies ist der einzig logische und konsequente Schritt, um für die Zukunft aufgestellt zu sein.“

Auch der FC Fischbach und die Sportfreunden Bundenthal wollen bekanntlich ab nächster Runde eine Spielgemeinschaft bilden. Fischbach schloss die Runde auf dem letzten Platz der B-Klasse Ost ab, darf aber hoffen, trotzdem ein B-Klasse-Startrecht zu haben. Bundenthal ist sportlich aus der Landes- in die Bezirksliga abgestiegen. Vertreter beider Vereine haben sich am Montag getroffen, wobei die künftige Klassenzugehörigkeit ein zentrales Thema gewesen sein dürfte. „Bevor nicht alles klar ist, sagen wir gar nichts zu dem Thema“, beantwortete FCF-Spielleiter Markus Schlick eine entsprechende Anfrage.

Warten bis 19. Juni, 24 Uhr

Mit der Bildung dreier Spielgemeinschaften von sechs bisherigen B-Klasse-Teams im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken werden drei Plätze in dieser Klasse frei. Der Kreisvorsitzende Reiner Ehrgott möchte allerdings keine Aussagen zu möglichen Absteigern machen. „Es ist alles zu spekulativ. Wir warten den Anmeldeschluss 19. Juni. 24 Uhr, ab.“