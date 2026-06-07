Der Pirmasenser Ringer Kevin Gremm ist deutscher Vizemeister in der 87-Kilo-Klasse im griechisch-römischen Stil.

Der 24 -Jährige musste sich bei den deutschen Meisterschaften am Samstag im unterfränkischen Elsenfeld nur im Finale Titelverteidiger Erik Löser vom sächsischen RSK Gelenau mit 1:5 Punkten geschlagen geben. Dabei hatte Gremm mit 1:0 geführt. „Ich habe zwei Dreher abgegeben, das war unnötig“, haderte er.

Gremm, der in der Oberliga für den KSV Rimbach ( Hessen) kämpft, gewann seine beiden Poolkämpfe souverän. Zuerst bezwang er Quentin Schmalfuß vom ASV Plauen mit 8:2, im zweiten Kampf gab der Mainzer Ali Soleimanie auf. Im Halbfinale schulterte der beim AC Thaleischweiler ausgebildete viermalige deutsche Jugend- und Juniorenmeister dann Dominic Arnold vom SV Fahrenbach (Hessen). „Für mich war es wichtig zu zeigen, dass ich noch nicht abgeschrieben bin“, betonte Gremm. Die Unterstützung seiner Familie, darunter sein Großvater Karl-Heinz Helbing, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1976, sei sehr motivierend gewesen.