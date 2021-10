Bei strahlendem Sonnenschein trafen beim Ersten Golfclub Westpfalz (EGW) knapp 70 Mädchen und Jungen bei der 2. Framas-Youth-Challenge 2021 aufeinander. Bei den Jungen gewann der Saarbrücker Leonas Jung, der als amtierender Deutscher Jugendmeister (AK14) für den GC St. Leon-Rot am Start war, mit einer 69er-Runde den Pokal und einen Gutschein. Seine Drei-unter-Par-Runde war gleichzeitig das beste Tagesergebnis.

Mädchen-Sieger per Computer ermittelt

Gespielt wurde in den zwei Altersklassen AK 16 und AK 21, jede der Klassen war in drei Nettoklassen unterteilt. Bei den Mädchen konnte die Siegerin erst durch ein Computerstechen ermittelt werden. Gleich drei Spielerinnen – Maxime Holletschek (EGW), Nina Hölzenbein (Mainzer GC) und Maria-Theresia Licka (St. Leon-Rot) – vermeldeten Runden von 70 Schlägen. Nach den in der Ausschreibung vorab festgelegten Kriterien wurde Licka zur Siegerin bestimmt, Hölzenbein und Holletschek folgten auf den Plätzen.

Mäzen Franz Martz, der mit Jugendwartin Sabine Merdian die Siegerehrung durchführte, war überrascht von der Qualität der Teilnehmer: „Mittlerweile finden viele Minus-Handicaper den Weg zu uns. Dass auch zwölf Teilnehmer aus Luxemburg am Start waren, zeigt die gute Resonanz.“

Ergebnisse Nettoklassen

Altersklasse AK21 (Nettopunkte in Klammern):

A-Klasse: Timo Degenhart (GC Bostalsee, 35), Maximilian Kukuk (GC Rheinhessen, 30), Maxime Holletschek (EGW, 36), Inga Nahtz (EGW, 35) - B-Klasse: Tim Baron (EGW, 31), Yannick Rheinheimer (EGW, 29), Annika Schwinn (Mainzer GC, 34), Marie Baertz (EGW, 34) - C-Klasse: Tim Hätty (Mainzer GC, 40), Alexander Göttert (GP St. Wendel, 33).

Altersklasse AK16, A-Klasse: Nicolas Winandy (GC Kikuoka, 37), Lennard Bliem (GC Katharinenhof, 36), Nina Hölzenbein (Mainzer GC, 41), Nele Barber (Mainzer GC, 37) - B-Klasse: Felix Klute (GC Bad Ems, 38), Maxim Morn (Golf de Clervaux, 37), Laura Hätty (Mainzer GC, 40), Luisa Schwinn (GC Weiherhof, 38) - C-Klasse: Aaron Ningel (GP St. Wendel, 43), Felix Habermann (EGW, 41), Ann-Kathrin Fritz (GC Pfalz, 42), Xin Yuan Gao (GP St. Wendel, 37).

Die Sonderpreise für den Longest Drive an der Bahn vier sicherten sich Lenny Mines (GC Grand) und Nina Hölzenbein (Mainzer GC). An der Bahn 15 platzierten Tim Hätty (Mainzer GC) und Sophia Sarridis (EGW) ihren Ball am nächsten zum Loch und gewannen damit die „Nearest-to-the-Pin“-Preise.