37 Treffer, Aufstieg, Torjägerkrone: Kölsch prägt die starke Saison des FV Münchweiler und verabschiedet sich mit zwei Toren und einem weinenden Auge nach Rodalben.

Es ist bereits die achte Trophäe, die Julian Kölsch in den vergangenen fünf Jahren holte. Der 31-jährige Stürmer krönte eine tolle Saison mit dem Titel des Torschützenkönigs der Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken Ost.

37-mal versenkte Kölsch für die FV Münchweiler den Ball in des Gegners Kasten – obwohl er in sechs Partien überhaupt nicht auf dem Platz stand und eine Begegnung ausfiel. In weiteren zahlreichen Begegnungen wechselte sich der Spielertrainer zudem nur ein oder aus.

Erfolgreichster Amateurfußballer im Kreis

Bereits in der Saison 2022 hatte sich Julian Kölsch in Diensten der Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben die Torjägerkanone geschnappt, und 2023 gelang ihm dies erneut mit dem FC Rodalben. Meisterschaften feierte er mit Waldfischbach-Burgalben (2022) und zweimal mit seinem Heimatverein, dem FC Rodalben (2023 und 2024), parallel zum Gewinn des Kreispokals. Er ist der nach Titeln zurzeit erfolgreichste Amateurfußballer im Kreis Pirmasens/Zweibrücken.

Zu verdanken hat Kölsch dies vor allem seinem exzellenten linken Fuß. „Ich bin schon froh, dass ich ihn habe“, merkt er schmunzelnd an. Und weil er selbst registriert, dass seine Schnelligkeit ein Stück weit nachgelassen hat, spiele er schon sehr körperbetont. Das bedeute, dass er stets „versuche, den Körper zwischen den Ball und den Gegenspieler zu bringen“.

Kölsch lobt seine beiden Außenspieler

So ein Titel als Torjäger sei an sich ganz nett, aber doch vor allem das Produkt der gesamten Mannschaft. „Ich hatte mit Jonas Schwinzer und Mario Doniat zwei sehr starke Außenspieler“, betonte der kaltschnäuzige, sehr effiziente Top-Angreifer. Fußball sei primär ein Mannschaftssport. Nur gemeinsame Erfolge zählten wirklich.

Und diesen hatte Kölsch dann auch noch. Mit der FV Münchweiler, die er als mitspielender Mittelstürmer coachte, stieg er nach gewonnenem Entscheidungsspiel um Platz zwei gegen den SC Busenberg und in drei Aufstiegsspielen gegen den SC Stambach in die A-Klasse auf. Dabei krönte er im allerletzten Match seine herausragende Saison vor 1200 Zuschauern in Clausen mit zwei Treffern zum 2:1-Erfolg. „Es war sehr schön hier in Münchweiler, wo ich viele neue Freunde gefunden habe. Ich gehe mit einem weinenden Auge zurück zum FC Rodalben.“ Dort ist Kölsch einer von drei Vorsitzenden.

Bis es schon bald wieder losgeht, freut sich Formel 1-Fan und Rettungssanitäter Kölsch auf die spannenden Grand-Prix-Rennen.