Die zwei AfD-Politiker haben sich einen Fehltritt geleistet. Für einen „Spaziergang“ den Stadtrat zu schwänzen, gehört sich nicht.

Die AfD hat sechs Stimmen im Stadtrat. Ihre Wähler haben ein Recht, dass die Partei ihre Interessen dort vertritt. Deshalb haben die Bürger ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht. Die Partei tritt das Mandat ihrer Wähler mit Füßen, wenn zwei von sechs Stadträten lieber an fraglichen Kundgebungen teilnimmt, als an der Sitzung eines demokratisch gewählten Parlaments. Am Montag haben Regina Zipf und Jürgen Meier nicht nur ihren Wählern, sondern auch ihrer Partei einen Bärendienst erwiesen. Sie müssen sich fragen, was ihnen wichtiger ist: Im Stadtrat seriöse Politik für Pirmasens zu machen oder an „Spaziergängen“ teilzunehmen. Sollten ihnen diese kruden Veranstaltungen wirklich wichtiger sein, gebietet es der Anstand, dass sie ihren Sitz im Stadtrat aufgeben.