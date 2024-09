Beim 151. Parksong in Kuchems Brauhaus feiert die Mini Dress Blues Band am 26. September, 19.30 Uhr, ihr Comeback. Zudem sind Trio Finale und die Toxic Twins am Start.

In den 90er Jahren war die Mini Dress Blues Band eine feste Größe in der Region Westpfalz. Auftritte beim Rock im Wald Open Air in Erlenbrunn und beim Bluesfestivals in der Kammgarn stehen auf der imaginären Visitenkarte. 1996 löste sich die Band auf, allerdings kamen die Musiker danach sporadisch zu Konzerten wieder zusammen. Zuletzt vor 18 Jahren. Nun sind sie unter dem neuen Namen Mini Dress Blues Jam wieder voller Tatendrang. „Durch Wohnzimmer-Gigs bei unserem Sänger Guido und mir hat unser Comeback Gestalt angenommen“, erzählt Gitarrist Andi Rumpf der RHEINPFALZ.

„Der kommende Parksong ist für uns eine sehr gute Gelegenheit auf die Bühne zurückzukehren. Von der ursprünglichen Besetzung sind noch alle dabei, außer dem 2013 verstorbenen famosen Pianisten Sebastian Matz. Seine Rolle übernimmt Max Paul, der in Pirmasens als Mitglied der Storytellers und von Crazy Heart Connection bekannt ist“, führt Rumpf weiter aus. Zudem besteht die Gruppe aus Guido Kupper (Gesang, Blues-Harp, Saxofon), Schlagzeuger Marc Kambach sowie Bernd Schwarz am Bass. „Da wir aufgrund unserer weit auseinander liegenden Wohnorte kaum proben können, sondern nur sporadisch miteinander jammen und aus Respekt vor Matz benannten wir uns in Mini Dress Blues Jam um. Am Freitag hatten wir unsere Parksong-Generalprobe bei Max zuhause“, sagt Rumpf: „Die Blues-Fans können von uns teilweise bekannte Songs in eigenen Arrangements, also gegen den Strick gebürstet, erwarten wie ,Eight Days a Week“ von den Beatles, ,Dog of the Bay’ von Otis Redding und ,Crossroads’ von Robert Johnsons“.

Jenseits des Mainstreams

Das Trio Finale aus Zweibrücken präsentiert in der Besetzung Michael Wack (Gitarre) Barbara Wesely (Akkordeon), und Andrea Tognoli (Gesang und Bass) akustische Versionen von italienischen Hits wie „Marina“ von Rocco Granata, „Americano“ von Yolanda Be Cool und natürlich Adriano Celentanos „Azzurro“.

Unter dem Banner Toxic Twins musizieren Sänger Pouya Nemati und Marco Burkhart (Gitarre und Gesang). Beide sind in zahlreichen regionalen Bands aktiv und regelmäßig auf Bühnen in der Südwestpfalz zu erleben. Das Akustikduo wird überwiegend Lieder spielen, die sich nicht am allgemeinen Mainstream orientieren. Eintritt frei, Hutsammlung. Es wird um Platzreservierung unter Telefon 06331 213894 gebeten. Musiker, die teilnehmen möchten, melden sich unter Telefon 0176 96356877 oder per E-Mail klaus.reiter@parksong.de.